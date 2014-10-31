Російський мільярдер купив гоночну трасу "Нюрбургрінг"

Глава Capricorn Робертіно Вільд не зміг розплатитися з колишніми власниками треку і продав свою частку Харитонину. Про це повідомляє видання motor.ru з посиланням на Wirtschafts Woche.

Нинішньої весни Capricorn, виробник запчастин для автоспортивних команд, домовився про покупку траси з компанією KPMG, призначеної зовнішнім керівником «Нюрбургрінгу» після банкрутства фірми Nuerburgring Automotive GmbH (NAG). Для цих цілей Вільд створив дочірню компанію CNBG. NAG, в свою чергу, орендувала трасу в уряду землі Райнланд-Пфальц. Сума угоди повинна була скласти 100 мільйонів євро, однак CNBG на даний момент встигла заплатити лише 23 мільйони євро.

Читайте такожВ Італії заарештовано вілли і готель російського мільярдера РотенбергаЗа час з моменту заснування CNBG Вільд направив колишнім власникам тільки один транш, а другу частину переказу розміром 5 мільйонів євро він відстрочив, заклавши свою колекцію картин. У результаті підприємець відмовився від угоди. Повідомляється, що Харітонін виявив інтерес до «Нюрбургрингу» як шанувальник автомобілів і автоспорту. В цьому році він, наприклад, взяв участь в італійській гонці на витривалість Mille Miglia за кермом Mercedes-Benz 500K 1935 року.

За даними Forbes, частка Харітоніна в «Фармстандарті» становить 38 відсотків. У 2014 році видання оцінило його статки в один мільярд доларів.