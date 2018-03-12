Соціологи розповіли, з яким результатом Путін переможе на виборах президента РФ

При цьому у Путіна найнижчий антирейтинг, за нього не проголосують за жодних обставин 6% опитаних.

Чинний глава російської держави Володимир Путін переможе на виборах президента з результатом від 69 до 73% за явки до 63-67%.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві сказав гендиректор Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД, рос. - ВЦИОМ) Валерій Федоров.

За його словами, згідно з результатами опитувань, за тиждень до президентських виборів віддати свій голос за Путіна готові 69% виборців, за Павла Грудініна - 7%, за Володимира Жириновського - 5%, за Ксенію Собчак - 2%, за Григорія Явлінського - 1%, за Сергія Бабуріна - 1%, за Бориса Тітова - менше 1%, за Максима Сурайкіна - менше 1%.

Як сказав Федоров, згідно з експертним прогнозом ВЦВГД, явка на вибори виявиться в коридорі 63-67%. Прогнозовані результати кандидатів перебуватимуть у таких інтервалах: Путін - 69-73%, Грудінін - 10-14%, Жириновський - 8-12%, Собчак - 2-3%, Явлінський - 1-2%, Тітов, Бабурін, Сурайкін - менше 1% кожен.

Він повідомив, що респондентам було поставлено запитання «За кого ви не проголосуєте за жодних обставин?». При цьому у Путіна найнижчий антирейтинг, і він не змінювався упродовж кампанії. За нього не проголосують за жодних обставин 6% опитаних.

Читайте такожЧас посилювати санкції проти РФ, бо режим Путіна не впевнений у своєму майбутньому - екс-чиновник Держдепу

Згідно з опитуванням, за Сурайкіна за жодних обставин не проголосують 18% респондентів, антирейтинги Тітова і Бабуріна однакові - по 19%. Антирейтинг Грудініна сьогодні становить 24%, і він зріс за два місяці з 20 до 24%, зазначив Федеров.

Антирейтинг Явлінського становив 33%, він не збільшився в міру наближення дня голосування, упродовж кампанії був такий самий. Показник Жириновського становив, за останніми даними, 36%, його антирейтинг теж не зріс. «Це цікавий момент, тому що раніше, звичайно, Жириновський завжди був лідером антирейтингу, він був такий відразливий персонаж на політичній сцені, тому антирейтинг зашкалював. Сьогодні ми бачимо, що у нього антирейтинг на рівні Явлінського... Ксенія Собчак - лідер антирейтингу, 82% за жодних обставин не збираються за неї голосувати», - сказав Федоров.

Всеросійське опитування «ВЦИОМ-Спутник» проводилося 5-7 і 9 березня. В опитуванні взяли участь росіяни віком від 18 років. Метод опитування - телефонне інтерв'ю. Обсяг вибірки - тисяча осіб щодня. Вибірка побудована на основі повного списку телефонних номерів, задіяних на території РФ. Статистична похибка не перевищує 2,5%.

Президентські вибори в Росії пройдуть 18 березня, у річницю анексії Криму.