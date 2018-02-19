Росіян агітують йти на вибори "жахіттями" про геїв та темношкірих поліцейських (відео)

Хто є автором пропагандистського відео наразі невідомо, виконавець головної ролі на контакт із журналістами не йде.

Напередодні президентських виборів росіян залякують геями та темношкірими поліцейськими.

Як йдеться в сюжеті ТСН, автори ролика, який активно поширюють в Мережі, потужно вдарили по всіх можливих больових точках українських сусідів. Грошей на пропаганду явно не пошкодували, адже ролик зроблений дуже професійно.

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Герой ролика спочатку свариться із дружиною, бо знає результат голосування наперед і не хоче гаяти часу на вибори, після чого уві сні отримує нічні жахіття. Генерал у ветеранській формі з натяком на комуністів приходить забирати його в армію, бо призовний вік новий президент підняв. Супроводжують цю неприємну звістку темношкірі поліцейські із реперським жестом, бо репери у сучасній Росії, схоже, теж уже небажані, зазначається у сюжеті.

Син із піонерським галстуком просить у батька кілька мільйонів, натякаючи на гіперінфляцію, очевидно. А на кухні господар знаходить молодого гея, якого там, за новим законом, залишили на «перетримку», бо посварився із партнером. Якщо він не знайде пари, то господар, за новим законом, повинен бути сам із ним.

Хто є автором цього відео наразі невідомо, виконавець головної ролі на контакт із журналістами не йде.