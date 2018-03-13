Франція обіцяє вдарити по об'єктах Асада в разі повторного використання хімзброї

В квітні минулого року внаслідок хімічної атаки від отруєння газом зарин у місті Хан-Шейхун у провінції Ідліб загинули десятки людей.

Франція готова завдати спрямованих ударів по будь-яких об'єктах у Сирії, які використовувалися при здійсненні хімічних атак, що спричинили загибель мирного населення.

Про це у понеділок, 12 березня, заявив президент Франції Еммануель Макрон під час прес-конференції в Індії, повідомляє агенція Reuters, передає DW.com.

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Макрон уточнив, що Париж буде готовий завдати ударів у разі виявлення "незаперечних доказів" того, що хімічну зброю використовували для вбивств. "У той день, коли ми, зокрема разом з нашими американськими партнерами, отримаємо незаперечні докази того, що червону лінію було перетнуто - тобто, що хімічна зброя була використана із летальними наслідками, - ми зробимо те, що зробили американці кілька місяців тому", - заявив Макрон. При цьому він додав, що має на увазі спрямовані удари по сирійських об'єктах.

Очільник французької держави також зазначив, що Москва як близький союзник сирійського президента Башара Асада не зробила достатньо для того, щоб полегшити ситуацію в районі Східна Гута.

В квітні минулого року внаслідок хімічної атаки від отруєння газом зарин у місті Хан-Шейхун у провінції Ідліб загинули десятки людей. У відповідь США завдали ракетного удару по авіабазі сирійської армії.

З того часу Вашингтон неодноразово звинувачував Дамаск у застосуванні хімічної зброї. На початку лютого США заявили, що уряд Сирії, імовірно, розробляє нові види хімічної зброї та способи її доставки. Вашингтон готовий знову застосувати військову силу проти режиму Асада задля запобігання новим хімічним атакам.