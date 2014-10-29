Наступного року Microsoft випустить Office 16

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на повідомлення генерального менеджера Microsoft з маркетингу Office 365 Джулії Вайт.

На виставці Tech Ed Barcelona Вайт повідомила, що незважаючи на наявність хмарної версії Office 365, компанія продовжить випуск настільної версії. Видання припускає, що Office 16 буде включати всі нововведення Office 365, які з'являться до того часу.

На сайті хмарного накопичувача OneDrive розпочався прийом заявок на використання безлімітного обсягу даних на сервісі. Послуга надається для власників підписки на Office 365. Зараз максимальний доступний для них обсяг хмарному сервісі становить 1 терабайт.

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Між наявною настільною версією Office 2013 та хмарною Office 365 принципова різниця в моделі оплати. За автономну версію користувач платить один раз. Хмарна версія користувачеві дається в оренду і він повинен оплачувати її кожен рік, зате може встановити на п'яти пристроях, включаючи комп'ютери та смартфони.

За даними ЗМІ, найближчим часом ми побачимо версію для Android, зараз Office доступний на комп'ютерах і смартфонах під управлінням різних ОС Windows, а також має версії для OS X і iOS.

На початку 2015 року очікується нова версія офісного пакету для комп'ютерів Apple: Office for Mac is early 2015.