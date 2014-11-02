Під час протестів у Франції затримали десятки протестувальників

Зокрема у Нанті й Тулузі сталися масові сутички між учасниками акції протесту та поліцією, повідомляє DW.DE з посиланням на інформаційне агентство dpa.

У демонстрації в Нанті, за даними поліції, узяло участь майже 800 осіб. Майже чверть із них влаштували заворушення і почали кидати у поліцейських пляшки та інші предмети. Правоохоронці застосували сльозогінний газ та гумові кулі. У центральній частині Тулузи на акцію протесту вийшло близько 600 осіб. В інших містах - Ліллі, Авіньйоні, Бресті, Ам'єні, Монпельє чи Бордо, у демонстраціях взяло участь від 100 до 200 осіб.

Хвиля заворушень прокотилася Францією через тиждень після загибелі учасника демонстрації поблизу Тулузи проти спорудження греблі на південному сході країни. 21-річного активіста руху захисту природи вірогідно смертельно поранив вибух гранати, яку застосувала поліція. Прем’єр-міністр та міністр внутрішніх справ Франції Мануель Вальс і Бернар Казньов різко засудили насильство під час протестів. При цьому міністр внутрішніх справ заборонив поліції використовувати гранати.