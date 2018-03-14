"Це такий меседж": російський опозиціонер пояснив, навіщо влада РФ намагалась отруїти Скрипаля

Опозиціонер вважає, що наслідки будуть серйозними, і це не єдина історія, яка приведе до загострення відносин між Заходом і Росією.

Російська влада організувала замах на екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля з метою попередити потенційних нових перебіжчиків, що їх «дістануть».

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це в Москві на презентації доповіді «Путін. Підсумки. 2018» заявив російський опозиціонер Володимир Мілов.

«У ситуації зі Скрипалем вони дуже серйозно попалися, бо, судячи з усього, було використано отруйну речовину бойового плану, яка не може виявитися у приватних осіб. Вона, швидше за все, могла бути доставлена тільки за участю уряду», - сказав Мілов.

«Путін - це єдиний керівник, у якого є мотив... Зараз вони як вогню бояться нових перебіжчиків, тому зрозуміло все... Це такий меседж, вони кажуть: хлопці, ми вас і там дістанемо, причому не поліземо в кишеню за будь-якими засобами, тому не думайте навіть втікати», - наголосив Мілов.

За його словами, у владі і силових структурах багато незадоволених політикою президента Володимира Путіна. Зокрема, він зазначив, що на прикладі Північної Кореї можна побачити, що там високопоставлені перебіжчики «часте явище», і для президента РФ стане страшним ударом, якщо, наприклад, заступник директора ГРУ «втече і все розповість на Заході».

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Мілов вважає, що наслідки будуть серйозними, і це не єдина історія, яка приведе до загострення відносин між Заходом і Росією.

У свою чергу, співавтор доповіді Ілля Яшин назвав отруєння Скрипаля терактом, у результаті якого постраждав не тільки колишній розвідник, а й зовсім не винні люди.

«Якщо уряд однієї держави хоче донести до уряду іншої держави повідомлення й усуває свого колишнього агента, але при цьому страждають невинні люди, якщо він використовує біологічну зброю, то це тероризм», - наголосив Яшин.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня стало відомо, що у Великій Британії із сильним отруєнням невідомою речовиною було госпіталізовано 66-річного громадянина РФ Скрипаля, якого суд у Москві визнав винним у шпигунстві на користь британської служби зовнішньої розвідки MI-6. Скрипалю і його доньці стало зле в торговому центрі в Солсбері. Частину центру Солсбері було закрито, фахівці у захисному одязі здійснювали роботи із знезараження вулиць.

Скрипаль - колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великої Британії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід у рамках обміну обвинувачуваними у шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великої Британії померла його дружина, а торік під час відвідування Росії при загадкових обставинах помер і його 44-річний син.

Сьогодні, 14 березня, прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Тереза Мей заявила про висилку 23 російських дипломатів з Британії, ідентифікованих як офіцери російської розвідки, і про призупинення контактів високого рівня з Росією.