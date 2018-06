Голова Євроради підтримав Лондон у конфлікті з Росією через отруєння Скрипаля

Голова Європейської Ради Дональд Туск висловив підтримку прем’єр-міністру Великобританії Терезі Мей щодо її звинувачень Москви у причетності до отруєння колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля.

Про це політик написав у своєму Twitter.

"Я висловлюю мою повну солідарність з прем'єр-міністром Терезою Мей перед лицем жорстокої атаки, інспірованої, ймовірніше за все, Москвою", – йдеться в повідомленні.

Він заявив також, що готовий поставити це питання на порядок денний саміту ЄС, який відбудеться наступного тижня.

I express my full solidarity with PM @theresa_may in the face of the brutal attack inspired, most likely, by Moscow. I’m ready to put the issue on next week’s #EUCO agenda.