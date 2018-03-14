Голова Євроради підтримав Лондон у конфлікті з Росією через отруєння Скрипаля

Дональд Туск готовий поставити це питання на порядок денний саміту ЄС, який відбудеться наступного тижня.

Голова Європейської Ради Дональд Туск висловив підтримку прем’єр-міністру Великобританії Терезі Мей щодо її звинувачень Москви у причетності до отруєння колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля.

Про це політик написав у своєму Twitter.

"Я висловлюю мою повну солідарність з прем'єр-міністром Терезою Мей перед лицем жорстокої атаки, інспірованої, ймовірніше за все, Москвою", – йдеться в повідомленні.

Він заявив також, що готовий поставити це питання на порядок денний саміту ЄС, який відбудеться наступного тижня.

I express my full solidarity with PM @theresa_may in the face of the brutal attack inspired, most likely, by Moscow. I’m ready to put the issue on next week’s #EUCO agenda. — Donald Tusk (@eucopresident) 14 березня 2018 р.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня з торгового центру в Солсбері з отруєнням невідомою речовиною було госпіталізовано 66-річного громадянина РФ Скрипаля, якого суд у Москві визнав винним у шпигунстві на користь британської служби зовнішньої розвідки MI-6, та його 33-річну доньку. Частину центру Солсбері було закрито, фахівці в захисному одязі здійснювали роботи із знезараження вулиць.

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Сьогодні, 14 березня, Мей заявила про висилку 23 російських дипломатів та призупинення контактів високого рівня з РФ через протизаконне використання російською державою сили на території Великобританії.

Скрипаль - колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну обвинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.