Трамп підписав закон про офіційні контакти з Тайванем

Сполучені Штати не підтримують дипломатичних відносин із Тайванем.

Президент Дональд Трамп схвалив закон, який дозволить офіційним особам США здійснювати поїздки на Тайвань для зустрічі з тайванськими лідерами.

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Білий дім пояснив, що закон набув чинності в суботу навіть без його формального схвалення президентом. Цей крок Трампа здатний ще більше ускладнити стосунки між США і Китаєм, пише Голос Америки.

У п'ятницю представник Міністерства закордонних справ КНР заявив, що Пекін виступає проти цього закону, закликав США дотримуватися політики «одного Китаю» і припинити офіційні контакти з Тайванем.

Сполучені Штати не підтримують дипломатичних відносин з Тайванем, однак, згідно із законом, зобов'язані надавати підтримку Тайваню у сфері оборони, вони також є головним постачальником озброєнь.

Раніше УНІАН повідомляв, що Китай закликає США негайно скасувати домовленість про продаж американської зброї Тайваню на 1.42 млрд доларів, яка, на думку уряду КНР, може підігріти сепаратистські настрої на острові.