Поліція Британії з метою безпеки зв'язалася з росіянами, які отримали притулок

Причиною стали нещодавні смерть у Лондоні російського бізнесмена Миколи Глушкова та отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

Поліція Британії почала контактувати з певною кількістю росіян, які отримали у країні політичний притулок.

Як повідомляє BBC, поліцейські це роблять з метою впевнитися у безпеці таких громадян, оскільки після вбивства російського бізнесмена Глушкова та отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки це питання стало особливо гострим.

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При цьому у поліції заявляють, що наразі немає доказів зв'язку між смертю Глушкова та отруєнням Скрипаля.

Раніше поліція називала мінімальним ризик для росіян, що живуть у Великій Британії, проте зараз вирішила переглянути це рішення.

Як повідомляв УНІАН, 68-річного Глушкова, колишнього близького ділового партнера покійного російського олігарха і критика Кремля Бориса Березовського, виявили мертвим пізно ввечері 13 березня у його квартирі в Лондоні. На його шиї знайшли сліди удушення, через що поліція почала розслідувати його смерть, як вбивство. Слідчі припускають, що глушкова задушили собачим повідком.