Явка 100%: в Антарктиді і КНДР успішно провели вибори Путіна

16:04, 18 березня 2018
Світ
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Володимир Путін / REUTERS

Російські ЗМІ повідомили про 100% явку на виборах президента РФ у КНДР. На виборчу дільницю в посольстві РФ в Пхеньяні з'явилися всі 112 зареєстрованих там росіян.

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У той же час, на виборчій дільниці в Антарктиді проголосували російські полярники. Голова ділянки розповів агентству Інтерфакс, що "в іноземних полярників дуже високий інтерес до російських виборів".

18 березня в Росії проходять президентські вибори. У них беруть участь вісім кандидатів, у тому числі чинний глава держави Володимир Путін, що обирається на четвертий термін.

Як повідомляв УНІАН, раніше Геращенко пояснила, чому росіянам не дали проголосувати в Україні.

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Теги: #Путін#выборы президента РФ