Явка 100%: в Антарктиді і КНДР успішно провели вибори Путіна
Російські ЗМІ повідомили про 100% явку на виборах президента РФ у КНДР. На виборчу дільницю в посольстві РФ в Пхеньяні з'явилися всі 112 зареєстрованих там росіян.
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У той же час, на виборчій дільниці в Антарктиді проголосували російські полярники. Голова ділянки розповів агентству Інтерфакс, що "в іноземних полярників дуже високий інтерес до російських виборів".
18 березня в Росії проходять президентські вибори. У них беруть участь вісім кандидатів, у тому числі чинний глава держави Володимир Путін, що обирається на четвертий термін.
Як повідомляв УНІАН, раніше Геращенко пояснила, чому росіянам не дали проголосувати в Україні.