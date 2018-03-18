Явка 100%: в Антарктиді і КНДР успішно провели вибори Путіна

Всі 112 росіян, які проживають у КНДР, прийшли на виборчу дільницю. Проголосували вже і російські полярники.

Російські ЗМІ повідомили про 100% явку на виборах президента РФ у КНДР. На виборчу дільницю в посольстві РФ в Пхеньяні з'явилися всі 112 зареєстрованих там росіян.

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У той же час, на виборчій дільниці в Антарктиді проголосували російські полярники. Голова ділянки розповів агентству Інтерфакс, що "в іноземних полярників дуже високий інтерес до російських виборів".

18 березня в Росії проходять президентські вибори. У них беруть участь вісім кандидатів, у тому числі чинний глава держави Володимир Путін, що обирається на четвертий термін.

Як повідомляв УНІАН, раніше Геращенко пояснила, чому росіянам не дали проголосувати в Україні.