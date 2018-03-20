Журнал Charlie Hebdo опублікував карикатуру на президентські вибори в Росії (фото)

11:53, 20 березня 2018
Світ
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Марат Гельман

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Номер вийшов з карикатурою, на якій показано протистояння «системного» і «несистемного» лібералів і президента Володимира Путіна, передає "Дождь".

У Путіна на руці маріонетка, яка повідомляє: «Мене звуть Ксенія Собчак, я антипутінський кандидат на президентських виборах». За спиною президента РФ сидить людина зі зв'язаними руками і з пов'язкою на очах і каже: «Я - Олексій Навальний, єдиний демократ. Не голосуйте!».

Карикатура вийшла у номері за 14 березня, тобто за кілька днів до президентських виборів у Росії.

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Теги: #журналісти#вибори президента РФ