Журнал Charlie Hebdo опублікував карикатуру на президентські вибори в Росії (фото)

На карикатурі зображений Путін, у якого на руці маріонетка, яка каже, що її звуть Ксенія Собчак.

Французький сатиричний тижневик Charlie Hebdo опублікував карикатуру на вибори президента в Росії. Фотографію сторінки журналу опублікував у своєму фейсбуці галерист Марат Гельман.

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Номер вийшов з карикатурою, на якій показано протистояння «системного» і «несистемного» лібералів і президента Володимира Путіна, передає "Дождь".

У Путіна на руці маріонетка, яка повідомляє: «Мене звуть Ксенія Собчак, я антипутінський кандидат на президентських виборах». За спиною президента РФ сидить людина зі зв'язаними руками і з пов'язкою на очах і каже: «Я - Олексій Навальний, єдиний демократ. Не голосуйте!».

Карикатура вийшла у номері за 14 березня, тобто за кілька днів до президентських виборів у Росії.