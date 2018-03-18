У Росії підрахували чверть бюлетнів: Путін лідирує з більш ніж 70%

21:20, 18 березня 2018
Світ
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Володимир Путін / REUTERS

За даними ЦВК РФ, явка склала 59,93%.

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Після підрахунку очікувано лідирує чинний президент Володимир Путін. За нього після підрахунку 25,61% бюлетенів проголосувало 72,5% виборців. За ним йде представник КПРФ Павло Грудінін - 15,3%.

Володимир Жириновський набирає 6,8%, Ксенія Собчак - 1,4%, лідер партії «Яблуко» Григорій Явлінський набирає 0,7%.

Далі за ним йдуть Сергій Бабурін, Максим Сурайкін та Борис Тітов з результатом 0,6% кожний.

Як повідомляв УНІАН, на багатьох дільницях в РФ спостерігачі зафіксували вкидання бюлетенів. У ЦВК РФ заявили, що вибори пройшли без серйозних порушень.

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Теги: #Путін#вибори президента РФ