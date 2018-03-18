У Росії підрахували чверть бюлетнів: Путін лідирує з більш ніж 70%
21:20, 18 березня 2018Світ
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Російські опозиціонери Собчак і Явлінський не увійшли у трійку лідерів разом із президентом РФ.
Володимир Путін / REUTERS
Центральна виборча комісія РФ розпочала публікацію результатів голосування на виборах президента, які незаконно проводяться на території анексованого Криму.
За даними ЦВК РФ, явка склала 59,93%.
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Після підрахунку очікувано лідирує чинний президент Володимир Путін. За нього після підрахунку 25,61% бюлетенів проголосувало 72,5% виборців. За ним йде представник КПРФ Павло Грудінін - 15,3%.
Володимир Жириновський набирає 6,8%, Ксенія Собчак - 1,4%, лідер партії «Яблуко» Григорій Явлінський набирає 0,7%.
Далі за ним йдуть Сергій Бабурін, Максим Сурайкін та Борис Тітов з результатом 0,6% кожний.
Як повідомляв УНІАН, на багатьох дільницях в РФ спостерігачі зафіксували вкидання бюлетенів. У ЦВК РФ заявили, що вибори пройшли без серйозних порушень.
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