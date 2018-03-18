У Росії підрахували чверть бюлетнів: Путін лідирує з більш ніж 70%

Російські опозиціонери Собчак і Явлінський не увійшли у трійку лідерів разом із президентом РФ.

Центральна виборча комісія РФ розпочала публікацію результатів голосування на виборах президента, які незаконно проводяться на території анексованого Криму.

За даними ЦВК РФ, явка склала 59,93%.

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Після підрахунку очікувано лідирує чинний президент Володимир Путін. За нього після підрахунку 25,61% бюлетенів проголосувало 72,5% виборців. За ним йде представник КПРФ Павло Грудінін - 15,3%.

Володимир Жириновський набирає 6,8%, Ксенія Собчак - 1,4%, лідер партії «Яблуко» Григорій Явлінський набирає 0,7%.

Далі за ним йдуть Сергій Бабурін, Максим Сурайкін та Борис Тітов з результатом 0,6% кожний.

Як повідомляв УНІАН, на багатьох дільницях в РФ спостерігачі зафіксували вкидання бюлетенів. У ЦВК РФ заявили, що вибори пройшли без серйозних порушень.