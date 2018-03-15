США розширили санкційний список щодо Росії

У санкційний список внесено 14 фізичних осіб та одна організація.

Мінфін США розширив санкційний список стосовно Росії. Він вніс до санкційного 14 фізичних осіб та одну організацію - Агентство інтернет-досліджень.

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12 з перерахованих фізосіб пов'язані з агентством, раніше у США їх звинуватили у втручанні в президентські вибори в 2016 році, двоє - Григорій Молчанов і Сергій Афанасьєв - за даними Мінфіну пов'язані з ГРУ РФ.

Як повідомляв УНІАН, США розслідують «втручання Росії» в американські президентські вибори 2016 року. По цій справі були висунуті офіційні звинувачення 13 росіянам і трьом російським компаніям. У списку обвинувачених, зокрема, Агентство інтернет-досліджень і бізнесмен Євген Пригожин.

Звинувачення висунуті за вісьмома статтями, в тому числі змова проти США і інтернет-шахрайство.