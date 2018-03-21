Скандал із Facebook: Цукерберга викликали дати свідчення у британському парламенті

Керівника компанії Facebook Inc. закликають відзвітувати перед британськими парламентаріями через скандал навколо Cambridge Analytica, яка співпрацювала зі штабом Трампа.

Керівник компанії Facebook Inc. Марк Цукерберг викликаний дати свідчення перед британськими парламентарями у зв'язку з можливим потраплянням даних 50 млн користувачів соцмережі в розпорядження компанії Cambridge Analytica, пов'язаної з передвиборним штабом Дональда Трампа.

Про це у вівторок, 20 березня, повідомив голова парламентського комітету з цифровим технологіям, культурі, ЗМІ і спорту Даміан Коллінз, повідомляє DW.

"Комітет неодноразово запитував Facebook, яким чином компанії отримують і зберігають дані користувачів сайту, і, зокрема, про те, чи не збиралася ця інформація без їх дозволу. Співробітники (Вашої компанії - Ред.) постійно зменшували цей ризик і вводили комітет в оману", - підкреслив Коллінз. За його словами, "настав час вислухати позицію керівництва корпорації у зв'язку з катастрофічним провалом" Facebook, допущеним в цій області.

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Цукербергу запропоновано дати відповідь на запит до понеділка, 26 березня.

Кілька років тому Cambridge Analytica скористалася даними додатку для Facebook, яке пропонувало користувачам скласти його психологічний портрет. Цей додаток встановили близько 270 тисяч осіб, передавши йому свою особисту інформацію. Пізніше Cambridge Analytica відзвітувала в тому, що вона знищила отриману інформацію, проте, як з'ясувалося, не всі дані були видалені. Передбачається, що в ході останньої передвиборної кампанії в США фірма використала особисті дані частини електорату країни для створення адресної і психологічно вивіреної реклами.