КНДР відмовилася від переговорів з США щодо денуклиаризации

У заяві представника північнокорейського МЗС, зробленій у вівторок, мова, очевидно, йде про проект резолюції Генеральної Асамблеї ООН, яка рекомендує передати питання про ситуацію з правами людини в КНДР на розгляд Міжнародного кримінального суду. У нещодавній доповіді ООН Пхеньян звинуватили у скоєнні злочинів проти людяності.

Японія і ЄС планують найближчим часом представити резолюцію Генеральної Асамблеї. Документ буде носити рекомендаційний характер. США рішуче підтримують ці зусилля.

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Представник північнокорейського МЗС звинуватив США у «проведенні політики руйнування державної та суспільної системи» Пхеньяна під приводом захисту прав людини.

Він послався на угоду, укладену в 2005 році між США та Північною Кореєю, згідно з якою сторони погодилися «поважати суверенітет і право на мирне співіснування один одного».

За словами чиновника, недавні дії США анулювали цю домовленість. Тепер ідея перетворення Корейського півострова в без'ядерну зону «стає абсолютно безглуздою», додав він.

У відповідності з угодою 2005 року, Північна Корея погодилася відмовитися від своєї програми зі створення ядерної зброї. Пізніше вона відновила програму і в 2009 році вийшла з шестисторонніх переговорів з даної проблеми.

Представники Північної Кореї висловлювали готовність до відновлення переговорів, але США наполягають, що перш Пхеньян повинен зробити кроки, які продемонстрували б готовність до денуклеаризації.