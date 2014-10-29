Комісія ООН з прав людини може відвідати КНДР

Як пише Лєнта.ру із посиланням на Bloomberg, у Пхеньяні вважають, що це покладе кінець звинувачень лідера Північної Кореї Кім Чен Ина у злочинах проти людяності.

Чотири північнокорейських дипломата у вівторок, 28 жовтня, зустрілися зі спеціальним доповідачем ООН з прав людини в КНДР Марзукі Дарусманом в Нью-Йорку, щоб обговорити потенційний візит.

Влада КНДР сподівається, що це сприятиме перегляду проекту резолюції Генеральної Асамблеї ООН, в якому автори документа запропонували передати справу стосовно північнокорейської влади в Міжнародний кримінальний суд. Не виключається, що до відповідальності можуть притягти і самого Кім Чен Ина.

Читайте такожКім Чен Ину видалили кісту зі щиколоткиЗа словами Дарусмана, чиновники КНДР вирішили зустрітися з інспектором ООН вперше за останні десять років. Крім нього, до Пхеньяна запросили верховного комісара організації з прав людини Зейда бен Раад аль-Хусейна.

Як очікується, голосування за прийняття проекту резолюції відбудеться 18 листопада. Після цього документ відправлять до Ради безпеки ООН.

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