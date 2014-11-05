Глава МЗС Грузії Панджикідзе подала у відставку

Міністр закордонних справ Грузії Майя Панджикідзе та всі її заступники в середу заявили про своє рішення піти у відставку, передає BBC.

Панджикідзе є членом партії "Вільні демократи". Минулого тижня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі відправив у відставку міністра оборони країни Іраклія Аласанія, який є лідером цієї партії.

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Напередодні державний міністр Грузії з євроінтеграції Алексі Петріашвілі також зробив заяву про свою відставку.