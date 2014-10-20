Прем'єра Грузії часів Саакашвілі засудили до 3 років в'язниці

Тбіліський міський суд у понеділок, 20 жовтня, засудив колишнього прем'єр-міністра та екс-главу МВС Грузії Вано Мерабішвілі до 3 років позбавлення волі, передає агентство Новости-Грузия.

За статтею 332 КК Грузії (зловживання службовим становищем) суд засудив Мерабішвілі до 4 років позбавлення волі, а за статтею 341 (службова фальсифікація) - до 2 років. Однак, згідно із законом "Про амністію", термін ув'язнення був скорочений і склав 3 роки.

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Вано Мерабішвілі, якого було затримано 21 травня 2013 року, раніше був винесений вирок ще у двох справах - про перевищення службових повноважень у справі про розгон акції протесту 26 травня 2011 року та про присвоєння чужого майна та розтраті коштів МВС, підкуп виборців та зловживанні службовими повноваженнями. Мова йде про створення фіктивних робочих місць для прихильників колишньої правлячої партії "Єдиний національний рух" в ході реалізації у 2012 році державної програми з працевлаштування.