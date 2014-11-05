Загинув син голови кремлівської адміністрації Олександр Іванов

"Дождь" посилається на власні джерела.

Олександр Іванов був заступником голови правління "Внешэкономбанка". У банку поки офіційно не коментують це повідомлення, проте, за інформацією "Дождя", вже сьогодні, 5 листопада, ВЕБ виступить із заявою, що підтверджує загибель Олександра Іванова.

Подробиць джерела Дождя, знайомі із загиблим, поки не повідомляють. У неділю, 2 листопада, в блозі Kado4nikov в LiveJournal з'явилася інформація про те, що Олександр Іванов потонув в Об'єднаних Арабських Еміратах. Пізніше вона була видалена, але збереглася в кеші пошукових систем. Отримати оперативний коментар у посольстві Росії в ОАЕ поки не вдалося.

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Смерть сина Іванова підтвердили також три джерела РБК, знайомі з обставинами події

Олександр Іванов народився 18 березня 1977 року в Москві, йому було 37 років. Закінчив МДІМВ за спеціальністю «Світова економіка» і Фінансову академію. Працював у ВТБ, а з 2007 року - в «Внешэкономбанке». З 2012 року був заступником голови та членом правління ВЕБ.