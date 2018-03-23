"М'ясорубка" з крісел на гірськолижному курорті в Грузії: названо причину аварії (відео)

Оператор, який працював на канатній дорозі у день аварії, відсторонений.

Причиною аварії на канатній дорозі в Гудаурі, що сталася на гірськолижному курорті 16 березня, став людський фактор.

Про це у прямому ефірі на спеціальному брифінгу сьогодні, 23 березня, заявив перший віце-прем'єр, міністр економіки та сталого розвитку Грузії Дмитро Кумсішвілі, який озвучив попередні результати експертизи, передає "Вестник Кавказа".

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За словами віце-прем'єра, інцидент на канатці, за оцінкою французьких фахівців, стався через помилку оператора, який у цій нештатній ситуації діяв не за інструкцією після різкого перепаду напруги.

"Оператор повинен був перевести канатку на генератор і потім доставити туристів до місця, де б вони могли зійти, щоб звільнити лінію від людей. Згідно з попередніми даними, оператор припустився помилки, його дії не відповідали інструкції. Звіт експертів буде переданий МВС, яка проводить розслідування", - сказав Кумсішвілі.

Міністр зазначив, що оператор, який працював на канатній дорозі в день аварії, відсторонений. Також свої посади за власним бажанням залишили заступник директора Агентства розвитку гірських курортів Грузії з технічної частини Іраклій Чиркадзе і начальник департаменту гірничого управління Гудаурі Коте Кедагідзе.

Як повідомляв УНІАН, на гірськолижному курорті Грузії вийшла з ладу канатна дорога. Серйозні травми отримали більше десятка осіб.