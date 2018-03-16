Моторошна НП на гірськолижному курорті у Грузії: серед постраждалих є українці (відео)

За словами міністра охорони здоров'я Грузії, після НП на курорті Гудаурі уваги вимагають два пацієнти – один громадянин України та один громадянин Швеції.

Серед постраждалих внаслідок події в Грузії на канатній дорозі в Гудаурі є громадяни України та Швеції. Їх, імовірно, доставлять у Тбілісі.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Грузії Давид Сергієнко, передає "Грузія Online".

За його словами, наразі, до Гудаурської клініки невідкладної допомоги звернулися 8 осіб. 7 з них залишаються на місці, один вже виписаний.

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"На щастя, випадків загибелі та важких травм немає, уваги вимагають два пацієнти – один громадянин України та один громадянин Швеції. У Гудаурі добре обладнана клініка невідкладної допомоги, там цих пацієнтів повністю стабілізують... Цих двох пацієнтів перевеземо, щодо інших приймемо рішення вже після додаткових досліджень на місці", - повідомив Давид Сергієнко у бесіді з місцевим телеканалом "Імеді".

За його словами, в одного пацієнта - відкритий перелом руки і рана голови. Його стан середньої тяжкості, втрати свідомості не було. Друга пацієнтка – вагітна жінка, громадянка Швеції, у неї болі в ділянці спини від легкого до середнього ступеня. За його ж словами, дітей серед постраждалих немає.

Начальник управління консульської забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич повідомив "Українській правді", що, за попередньою інформацією консула, серед постраждалих є двоє громадян України.

Раніше повідомлялося, що 10 осіб постраждали на гірськолижному курорті Грузії Гудаурі, де вийшла з ладу канатна дорога.