"Може, це Надя налякала?": у мережі показали порожню Раду в робочу п'ятницю (фото)

На жаль, така картина для українського парламенту в п'ятницю вже стала традиційною.

В робочу п'ятницю, 23 березня, у Верховній Раді знову порожньо, незважаючи на пленарне засідання.

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Фото пустих робочих місць в українському парламенті і всього з кількома нардепами були опубліковані на сторінці руху "Чесно" в Twitter.

"Так виглядав сесійної рада Верховної Ради о 11:45. На жаль, така картина для українського парламенту в п'ятницю вже стала традиційною", - сказано в повідомленні.

Користувачі соцмережі обурилися такою безвідповідальністю народних обранців.