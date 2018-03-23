"Може, це Надя налякала?": у мережі показали порожню Раду в робочу п'ятницю (фото)

16:18, 23 березня 2018
Світ
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Порожній зал ВР в робочий день / twitter.com/chesno_movement

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Фото пустих робочих місць в українському парламенті і всього з кількома нардепами були опубліковані на сторінці руху "Чесно" в Twitter.

"Так виглядав сесійної рада Верховної Ради о 11:45. На жаль, така картина для українського парламенту в п'ятницю вже стала традиційною", - сказано в повідомленні.

Користувачі соцмережі обурилися такою безвідповідальністю народних обранців.

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Теги: #Верховна Рада