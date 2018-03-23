"Може, це Надя налякала?": у мережі показали порожню Раду в робочу п'ятницю (фото)
В робочу п'ятницю, 23 березня, у Верховній Раді знову порожньо, незважаючи на пленарне засідання.
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Фото пустих робочих місць в українському парламенті і всього з кількома нардепами були опубліковані на сторінці руху "Чесно" в Twitter.
"Так виглядав сесійної рада Верховної Ради о 11:45. На жаль, така картина для українського парламенту в п'ятницю вже стала традиційною", - сказано в повідомленні.
Так виглядала сесійна рада @verkhovna_rada об 11:45 😮— ЧЕСНО (@chesno_movement) March 23, 2018
На жаль, така картина для українського парламенту у п'ятому ятницю вже стала традиційною 🤬@BPPSolidarnist@Batkivshchyna@NarodnyiFront@SamopomichUA@oppositionbloc@Vidrodzhennia@volyanarodu@OVLiashko@AndriyParubiypic.twitter.com/elqQDc7pFR
Користувачі соцмережі обурилися такою безвідповідальністю народних обранців.