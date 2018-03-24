У Франції помер поліцейський, який обміняв себе на заручників під час теракту у Требі

На поліцейських дільницях по всій Франції спустили прапори у знак жалоби.

У Франції у лікарні помер 44-річний офіцер поліції Арно Бельтрам, який обміняв себе на заручників під час облоги супермаркету у місті Требі.

Як повідомляє BBC, у знак жалоби сьогодні на поліцейських відділках Франції спустили прапори.

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Президент Франції Емануель Макрон заявив, що капітан-полковник Бельтрам "загинув, як герой" та показав "виняткову мужність".

В інтерв'ю на радіо брат загиблого Седрік сказав, що "це було за межами службових обов'язків".

"Він віддав життя за незнайомців. Я впевнений, він знав, що в нього насправді немає шансів. Якщо це не робить його героєм, тоді я не знаю, що зробить", - сказав Седрік.

Міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коломб розповів журналістам, що вчора поліції вдалося звільнити деяких заручників, однак одну жінку стрілок повернув назад у якості "людського щита". Тоді капітан Бельтрам запропонував помінятися на заручницю.

Коли поліція почула постріли, вони штурмували супермаркет та застрелили терориста, однак офіцер Бельтрам також дістав сильні поранення, що й стало причиною смерті.

Нагадаємо, офіцер Бельтрам став четвертою жертвою теракту в місті Треб, що на півдні Франції, іще 15 осіб постраждали.

Вранці 23 березня виходець з Марокко викрав автомобіль, застреливши водія, після чого відкрив вогонь по поліцейських. Один із співробітників поліції дістав поранення. Після цього нападник захопив заручників у супермаркеті міста Треб. Під час штурму загинули ще двоє людей. У ході спецоперації один з поліцейських обміняв себе на заручника, це був офіцер Бельтрам.