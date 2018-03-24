Трамп погодився вислати російських дипломатів через "справу Скрипаля" - Bloomberg

Джерела стверджують, Трамп готовий діяти, але хоче бути впевненим, що європейські союзники зроблять аналогічні кроки проти Росії.

Президент Дональд Трамп готується видворити десятки російських дипломатів зі США у відповідь на отруєння колишнього російського шпигуна у Великій Британії.

Про це із посиланням на двох осіб, ознайомлених з ситуацією, повідомило видання Bloomberg.

За інформацією видання, Трамп погодився з рекомендаціями радників, і, швидше за все, про видворення дипломатів буде оголошено в понеділок, 26 березня. Хоча джерела попереджають, що рішення Трампа може бути не остаточним.

Джерела стверджують, Трамп готовий діяти, але хоче бути впевненим, що європейські союзники зроблять аналогічні кроки проти Росії.

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У Білому домі інформацію про висилку відмовились коментувати. Заступник прес-секретаря Білого дому Радж Шах повідомив виданню в суботу, що США твердо підтримують Велику Британію, засуджуючи обурливі дії Росії. "Президент завжди розглядає можливість залучення Росії до відповідальності у відповідь на її зловмисні дії. На даний момент у нас немає спеціальних оголошень", - сказав він.

Напередодні телеканал CNN повідомив, що Рада національної безпеки рекомендувала президенту США Трампу вислати з країни поки що невизначену кількість російських дипломатів у відповідь на напад в Солсбері.

Крім того, до 20 європейських країн готуються вислати російських дипломатів, пов'язаних з московськими шпигунськими мережами.