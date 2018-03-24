США та близько 20 європейських країн готуються вислати російських дипломатів - The Times (відео)

Розпочати планують вже у понеділок.

Сполучені Штати Америки та близько 20 європейських країн готуються вислати російських дипломатів, пов'язаних з московськими шпигунськими мережами.

Безпрецедентна координована акція почнеться у понеділок, 26 березня, з відкликання з Росії посла ЄС на чотрири тижні, повідоляє The Times.

Як повідомляв УНІАН, вчора ввечері радник з національної безпеки Трампа рекомендува відкликати з США російських дипломатів у відповідь на отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері. Очікується, що Трамп прийме остаточне рішення наступного тижня.

Нагадаємо, ЄС погоджується з урядом Об’єднаного Королівства, з оцінкою, що скоріш за все, за атаку у Солсбері відповідальна Російська Федерація. ЄС вирішив на знак солідарності відкликати свого посла з Москви для консультацій.