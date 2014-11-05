Студенти Мексики починають національний страйк з вимогою знайти зниклих активістів

Учні мексиканських університетів починають 72-годинний загальнонаціональний страйк на підтримку 43 студентів, зниклих в штаті Герреро більше місяця тому, повідомляє Русская служба BBC.

Одна з найбільших акцій протесту має відбутися в середу в столиці країни Мехіко.

Студенти, які активно брали участь в акціях протесту, зникли в кінці вересня після зіткнень з поліцією в місті Ігуала.

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За версією влади, їх забрала поліція, згодом передавши ватажкам місцевих банд. Поліцейські стверджують, що напад на студентів "замовив" мер міста, якому не подобалася їх протестна активність.

Мер Ігуали намагався сховатися від слідства, але у вівторок був затриманий у передмісті Мехіко.