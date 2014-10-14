Зниклих кримськотатарських студентів знайшли під Сімферополем зі слідами тортур, один помер
Зниклих кримськотатарських хлопців Артема Дайрабекова і Беляла Білялова знайшли під Сімферополем зі слідами жорстоких тортур, Белял вже помер, Артем перебуває в реанімації у вкрай важкому стані.
Про це заявив голова фундації "Крим" у Польщі Різа Асанов.
Нагадаємо, в анексованому Криму вчора зникли студент Таврійського національного університету ім. Вернадського – першокурсник Артем Дайрабеков і Белял Білялов, студент першого курсу Кримського інженерно-педагогічного інституту. За словами рідних Артема, він – його друг.
Про це повідомляв сайт Крим.Реалії з посиланням на тітку зниклого Лілю Белялову.
За її інформацією, в понеділок Артем опівдні поїхав з дому в Сімферополі на навчання. Дорогою він завіз свою молодшу сестру в школу №41 на автовокзалі.
«Артем мав її забрати о шостій вечора, останній дзвінок від нього був десь пів на третю. Він сказав, що все нормально, він з друзями. Була звичайна розмова. Але о 18:00 він не забрав сестру, ми почали хвилюватися. Тому що він дуже відповідальний і якби не міг забрати дитину, обов'язково попередив би», – розповідає жінка.
Читайте такожДжемілєв заявив про викрадення від початку окупації майже 20 осібРідні відправилися в школу ближче до семи годин вечора і побачили там сестру зниклого, яка була сама, без Артема.
«І тут ми зрозуміли, що щось трапилося. Телефон відключений у нього досі. Ми не можемо йому додзвонитися відучора, списуємося з друзями по інтернету, але поки ніякої інформації про його місцеперебування у нас немає. Мати Артема зараз на ліках, навіть розмовляти не може», – розповідає тітка зниклого.
За словами жінки, рідні вже звернулися в міліцію, друзі зниклого хлопця повідомили, що телефонують у всі лікарні, але поки що безрезультатно.
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Рідні навіть бояться висувати хоч якісь версії зникнення хлопців у світлі останніх подій у Криму.
7 вересня у селі Сари-Су Білогірського району невідомі викрали двох хлопців – Ісляма Джеппарова і Джевдета Іслямова. Їх досі не знайшли.
29 вересня в Євпаторії зник кримський татарин Едем Асанов. 6 жовтня його знайшли мертвим. Пізніше в Меджлісі кримськотатарського народу повідомили, що хлопця знайшли повішеним.
В останній доповіді ООН щодо ситуації про дотримання прав людини в Україні, вказується на те, що в Криму продовжує погіршуватися ситуація з дотриманням прав людини. Особливий тиск чиниться на представників кримськотатарського народу.
Управління з прав людини ООН рекомендувало окупаційній кримській владі і владі Росії припинити здійснювати тиск і залякування кримських татар, гарантувати основні права всім жителям півострова.