У російському Грозному загорівся 12-поверховий житловий будинок
19:49, 26 березня 2018Світ
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За попередніми даними, постраждалих в результаті пожежі немає.
Зайнялося горище житлового будинку / фото kharachoev_u_m/instagram.com
У Росії в місті Грозний на проспекті Кадирова загорівся дах 12-поверхового житлового будинку.
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Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на представника регіонального управління МНС по Чеченській республіці.
«Горять приміщення на горищі житлового будинку по Проспекту Кадирова, 42. В даний час до місця пожежі стягнуті шість одиниць техніки та 30 рятувальників», — зазначили в МНС РФ.
За попередніми даними, постраждалих немає.
Як повідомляв УНІАН, вдень 25 березня в Кемерові загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня». За останніми даними, загинули 64 людини, серед загиблих багато дітей.
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