У російському Грозному загорівся 12-поверховий житловий будинок

19:49, 26 березня 2018
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Зайнялося горище житлового будинку / фото kharachoev_u_m/instagram.com

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Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на представника регіонального управління МНС по Чеченській республіці.

«Горять приміщення на горищі житлового будинку по Проспекту Кадирова, 42. В даний час до місця пожежі стягнуті шість одиниць техніки та 30 рятувальників», — зазначили в МНС РФ.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Як повідомляв УНІАН, вдень 25 березня в Кемерові загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня». За останніми даними, загинули 64 людини, серед загиблих багато дітей.

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Теги: #Росія#пожежа