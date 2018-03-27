Скрипаль та його донька залишаються у критичному стані – Мей

Лікарі заявляють, що стан колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії навряд чи зміниться у найближчому майбутньому.

Колишній російський розвідник Сергій Скрипаль та його донька залишаються у критичному стані у лікарні.

Про це прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Тереза Мей заявила під час виступу у Палаті громад з приводу отруєння Скрипаля, повідомляється на сайті британського уряду.

Мей наголосила, що РФ відповідальна за спробу вбивства у Сполученому Королівстві.

"Це був не лише злочин проти Сергія та Юлії Скрипаль. Це був невибірковий та зухвалий акт проти Сполученого Королівства, що поставив під загрозу життя невинних цивільних громадян. Сергій та Юлія залишаються у критичному стані у лікарні", - наголосила Мей.

"Прикро, що минулого тижня лікарі зазначили, що їхній стан навряд чи зміниться у найближчому майбутньому, і вони, можливо, ніколи повністю не одужають", - заявила Мей.

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"Це демонструє вкрай варварський характер цього діяння і небезпеки, якої тисячі невинних громадян у Солсбері могли зазнати", - сказала британський прем'єр.

Вона заявила, що дослідження місць, де 4 березня перебували Сергій та Юлія Скрипаль, продовжується.

Водночас Мей зауважила, що хоча органи охорони здоров'я чітко заявили, що наразі після хімічної атаки в Солсбері загроза здоров'ю людей є низькою, "ми оцінюємо, що більше ніж 130 людей в Солсбері могли потенційно зазнати впливу цього агента нервово-паралітичної дії", - заявила Мей.

Також, за її словами, понад 50 осіб обстежували у лікарні, а детектив-сержант Нік Бейлі тяжко захворів. (Співробітник британської поліції, який першим прийшов на допомогу постраждалим - УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, Скрипаля та його доньку 4 березня виявили у непритомному стані на лавці у парку міста Солсбері на півдні Великої Британії.

Ситуація навколо їхнього отруєння призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву у причетності до отруєння Скрипаля, його доньки та поліцейського. Підставою для звинувачень стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва.

Уряд Великої Британії оголосив про видворення 23 російських дипломатів і припинення контактів з Росією на високому рівні. РФ у відповідь видворила 23 британських дипломатів.

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Президент Петро Порошенко заявив про видворення з України 13 російських дипломатів.

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