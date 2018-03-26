Посол США в Росії пояснив причину жорсткої реакції на "справу Скрипаля"

США не можуть залишити "ці безвідповідальні дії без належної реакції", тим більше, що Великобританія - найкращий друг і союзник Америки.

Масова висилка російських дипломатів є відповіддю "на дуже безглузду атаку з використанням нервово-паралітичної речовини військового застосування щодо британського громадянина і його дочки на британській території".

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Про це в інтерв'ю російському виданню Коммерсантъ заявив Посол США в Росії Джон Хантсман. "Ми не можемо залишити ці безвідповідальні дії без належної реакції, - сказав посол. - Великобританія - наш найкращий друг і союзник. Ми посилаємо сигнал: якщо ви так обходьтеся з нашими друзями і союзниками, то відповідна реакція неминуча".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень США, Канада та 15 європейських країн оголосили про висилку російських дипломатів. При цьому з США висилають 60 дипломатів: 48 співробітників дипломатичної місії і ще 12 співробітників місії ООН. Західні країни ухвалили подібні заходи на знак солідарності з Лондоном у «справі Скрипаля» (в британському місті Солсбері 4 березня були отруєні екс-співробітник ГРУ РФ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія).

На запитання видання, чому влада США ухвалила ще й рішення про закриття генконсульства РФ Сіетлі, американський дипломат пояснив: «Це відповідь на велику кількість співробітників розвідувальних служб РФ, які працюють на території США. Надалі у США буде менше (російських. -ред.) шпигунів, які слідкують за американцями, проводять приховані операції, і тим самим загрожують національній безпеці США».

На запитання газети, чи не розглядала американська сторона можливість перенесення введення обмежувальних заходів через трагедію в Кемерові, Джон Хантсман відповів: «Це рішення (про введення санкцій щодо Росії. - ред.) було прийнято не тільки США, але і десятком інших країн. Ми дійшли спільної думки, що така відповідь доречна. Час оголошення про такі рішення завжди складно скоординувати через велику кількість учасників. Але думаю, той факт, що про подібні заходи оголосила така кількість країн, які провели власний аналіз та огляд "справи Скрипаля", говорить про щось екстраординарне». Посол США додав, «що за все своє життя не бачив настільки чітко скоординованої і масштабної відповіді на подібний інцидент».