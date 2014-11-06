За "ла-ла-ла" про Путіна у Москві оштрафували 14 активістів

Активістів визнали винними в дрібному хуліганстві, а саме у нецензурній лайці в громадському місці, повідомляє Радіо Свобода.

Згідно з повідомленнями російських ЗМІ, оштрафовані під час маршу співали відому нецензурну пісеньку про президента Росії Володимира Путіна.

Матеріали щодо інших затриманих повернуті поліції.

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4 листопада в Росії відзначали свято Дня народної єдності, на яке націоналісти традиційно проводять «російські марші». У Москві відбулося вчора два заходи націоналістів – «російський марш», на якому російські націоналісти висловлювали підтримку українським націоналістам і співали лихі слова про Путіна, і «новоросійський марш», учасники якого виступали на підтримку проросійських сепаратистів у частині Сходу України.