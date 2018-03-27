Мей закликала прийняти подальші заходи проти Росії у справі Скрипаля

Мей заявила, що вони працюють із міжнародними партнерами над довгостроковою відповіддю на провокацію Росії.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила про необхідність подальших антиросійських заходів у зв'язку зі справою про отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте такожМей: ми ліквідовуємо російську шпигунську мережу у Британії й не дозволимо її відновити«Вчорашній день (26.03) був важливим кроком у нашому відповіді на цей нерозважливий акт агресії, але потрібно зробити набагато більше, оскільки ми працюємо з міжнародними партнерами над довгостроковою відповіддю на провокацію Росії», — заявила Мей.

Раніше Мей сказала, що Сергій Скрипаль і його дочка Юлія знаходяться в лікарні у критичному стані і, можливо, ніколи не видужає повністю.