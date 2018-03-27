Мей закликала прийняти подальші заходи проти Росії у справі Скрипаля

15:59, 27 березня 2018
Світ
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Тереза Мей / REUTERS

Про це повідомляє Reuters.

Читайте такожМей: ми ліквідовуємо російську шпигунську мережу у Британії й не дозволимо її відновити«Вчорашній день (26.03) був важливим кроком у нашому відповіді на цей нерозважливий акт агресії, але потрібно зробити набагато більше, оскільки ми працюємо з міжнародними партнерами над довгостроковою відповіддю на провокацію Росії», — заявила Мей.

Раніше Мей сказала, що Сергій Скрипаль і його дочка Юлія знаходяться в лікарні у критичному стані і, можливо, ніколи не видужає повністю.

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Теги: #Росія#Тереза Мей#отруєння Скрипаля