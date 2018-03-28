Несподіваний візит: Кім Чен Ин в Пекіні озвучив умови ядерного роззброєння (фото)

Глава КНДР підкреслив, що на денуклеаризації наполягали колишні глави Північної Кореї Кім Ір Сен і Кім Чен Ір.

Лідер КНДР Кім Чен Ин під час особистої зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном в Пекіні заявив, що КНДР проведе денуклеаризацію Корейського півострова, якщо будуть створені відповідні умови з боку Південної Кореї і США.

Про це повідомляє агентство «Сіньхуа». «Проблема денуклеаризації на Корейському півострові буде вирішена, якщо Південна Корея і США позитивно сприймуть наші зусилля (по роззброєнню) і створять атмосферу спокою та стабільності, коли будуть приймати послідовні й узгоджені заходи зі встановлення миру», - сказав Кім.

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Також глава КНДР підкреслив, що на денуклеаризацію наполягали колишні глави Північної Кореї Кім Ір Сен і Кім Чен Ір.

Раніше агентство Reuters повідомило, що в китайську столицю прибула делегація з Північної Кореї. За повідомленнями ЗМІ, в Пекін приїхав сам північнокорейський лідер Кім Чен Ин, який, як вважається, не здійснював жодних закордонних поїздок з 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, у середині лютого лідер Північної Кореї Кім Чен Ин запросив президента Південної Кореї відвідати КНДР «як можна швидше». Це запрошення передала Мун Чже Іну сестра глави Північної Кореї під час відвідування Олімпіади в Пхенчхані. Мун Чже Ін у відповідь на це заявив, що для зустрічі повинні бути створені необхідні умови, в тому числі - відновлення діалогу між КНДР і США.

Після цього президент США Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином до травня. Сторони готові обговорювати припинення ядерної і ракетної програми КНДР.