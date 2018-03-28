Названо причини смерті засновника фінансової піраміди МММ Сергія Мавроді

Також у Мавроді були ознаки хронічної алкогольної інтоксикації, повідомило джерело ЗМІ.

У засновника фінансової піраміди МММ Сергія Мавроді було одразу кілька хронічних захворювань.

Про це радіостанції "Говорит Москва" розповіло джерело у медичних колах.

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"У нього була виразка 12-палої кишки, яка перфорувалася, і розвинулася кровотеча. Майже одночасно з цим розвинувся гострий інфаркт міокарда нижньої стінки лівого шлуночка серця. Був виражений атеросклероз вінцевих артерій зі стенозом до 75%. Крім цього, були ознаки хронічної алкогольної інтоксикації", - йдеться у повідомленні.

Про смерть Сергія Мавроді стало відомо 26 березня. Він помер у Боткінській лікарні у віці 62 років. Його госпіталізували з автобусної зупинки в Москві, "швидку" йому викликав випадковий перехожий.