Помер засновник фінансової піраміди МММ Сергій Мавроді - ЗМІ

Попередня причина смерті — серцевий напад.

За інформацією ЗМІ, в Москві на 63-му році життя помер засновник фінансової піраміди МММ Сергій Мавроді.

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Напередодні близько 01:00 Мавроді був госпіталізований з автобусної зупинки в Москві, передає "Московский комсомолец".

"Випадковий перехожий викликав йому "швидку" - Мавроді скаржився на слабкість і болі в серці. Він був госпіталізований до 67-ї міськлікарні. Врятувати його не вдалося — сьогодні вранці він помер", - йдеться у повідомленні.

"Сергій Мавроді був госпіталізований сьогодні пізно вночі. Він помер о 6:40 ранку після серцевого нападу. Однак лікарів чомусь насторожили обставини його смерті, - його тіло направлено до судового моргу для розтину", - пише в своєму Telegram-каналі Mash.

Мавроді "прославився" організацією найбільшої фінансової піраміди "МММ".

Найвідомішою фінансовою пірамідою в РФ є МММ Сергія Мавроді. Її жертвами на початку 1990-х стали мільйони вкладників (за різними оцінками - від 10 до 15 мільйонів осіб). Мавроді був засуджений до чотирьох з половиною років позбавлення волі. У травні 2007 року він вийшов на волю, а пізніше оголошував про запуск нових проектів.