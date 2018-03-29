КНДР після візиту Кім Чен Ина в Китай почала переговори про зустріч з лідером Південної Кореї

Також японська сторона хоче провести саміт за участю Кім Чен Ина і прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе, щоб обговорити долю викрадених розвідкою КНДР японських громадян.

Представники КНДР і Південної Кореї у четвер, 29 березня, почали переговори з метою підготовки саміту за участю лідерів двох країн - Кім Чен Ина і Мун Чже Іна.

Як передає DW.com, перемовини відбуваються у прикордонному селі Пханмунджом. Делегацію Південної Кореї очолює міністр об'єднання Чо Мен Ген, від КНДР - голова комітету з мирного об'єднання Сон Гвон. У складі кожної з них - по три людини.

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Саміт Кім Чен Ина і Мун Чже Іна призначено на кінець квітня, в травні може відбутися зустріч Кіма з президентом США Дональдом Трампом. Напередодні стало відомо, що Кім Чен Ин відвідав Китай і провів переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Про можливість двостороннього саміту з КНДР заявляла і Японія, зараз в Пхеньяні обговорюють це питання, повідомляє газета Asahi з посиланням на власні джерела інформації. За її даними, Кім Чен Ин поінформував про це високопоставлених чиновників Трудової партії Кореї. Саміт Японії і Північної Кореї, за інформацією Asahi, може відбутися на початку червня.

Японська сторона хоче провести саміт за участю Кім Чен Ина і прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе, щоб обговорити долю викрадених розвідкою КНДР японських громадян, повідомляло раніше агентство Reuters.