Прибув на потязі із дружиною: ЗМІ розповіли подробиці візиту Кім Чен Ина до Китаю

Для північнокорейського лідера Кім Чен Ина і його дружини було організовано бенкет у Пекіні.

Китай та КНДР підтвердили, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав Китай з "неофіційним візитом".

Як передає DW.com, візит тривав з 25 по 28 березня. Державні медіа Китаю повідомили, що Кім Чен Ин підтвердив перед головою КНР Сі Цзіньпіном свою відданість ядерному роззброєнню на Корейському півострові. Північна Корея "прагне діалогу зі Сполученими Штатами Америки і провести саміт цих двох країн", заявив він.

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У свою чергу, Сі Цзіньпін наголосив, що цей візит підтверджує значення двосторонніх відносин між двома країнами. Як повідомляє південнокорейська інформагенція Yonhap, Кім запросив Сі відвідати Пхеньян у "зручний час".

Кім Чен Ин прибув до Китаю на потязі. Для північнокорейського лідера і його дружини було організовано бенкет у Пекіні. Експерти зазначають, що атмосфера зустрічі помітно контрастувала з нещодавнім охолодженням у відносинах між Пекіном і Пхеньяном. Китай підтримав посилення санкцій ООН проти Північної Кореї у відповідь на ядерні випробування Пхеньяна.

Зустріч лідерів КНР та КНДР викликала резонанс у світі. Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що його країна очікує "деталізованого брифінгу" від Китаю щодо переговорів Сі та Кіма. На думку Абе, КНДР "шукає можливості переговорів".

У Білому домі заявили, що Китай інформував США про візит Кім Чен Ина, у зв'язку з цим президенту США Дональду Трампу було передано особисте повідомлення від Сі Цзіньпіна. "Ми розглядаємо розвиток подій як чергове підтвердження того, що наша кампанія максимального тиску (на Пхеньян. - Ред.) створює належну атмосферу для діалогу з Північною Кореєю", - заявила речниця Білого дому Сара Сандерс. Очікується, що Кім Чен Ин і Трамп зустрінуться до травня поточного року.