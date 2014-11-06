Головному редактору "Эхо Москвы" Венедиктову погрожують відставкою

Як розповів Лесін РБК, звільнення журналіста «Ехо Москви» Олександра Плющева - справа вирішена. Якщо головний редактор «Еха Москви» не погодиться зі звільненням журналіста, це «цілком можливо», закінчиться відставкою самого Венедиктова, заявив Лесін.

Він не став припускати, яка стаття трудового законодавства може бути використана в цьому випадку - «це юристи розберуться», сказав він.

За словами Лесіна, він обговорював звільнення Плющева з Венедиктовим напередодні ввечері, і той «погодився з тим, що вчинок [Плющева] аморальний» (ймовірно, мається на увазі саркастичний пост журналіста в Твіттері з приводу смерті сина глави адміністрації Путіна - ред.). Голова «Газпром-Медіа» повідомив Венедиктову, що якщо той сам не прийме рішення про звільнення, то це зробить рада директорів.

Раніше сьогодні Венедиктов заявив РБК, що не підписував наказ про звільнення Плющева.

Читайте такожУ Росії побили ведучу опозиційного каналу "Дождь"«Він залишається журналістом «Ехо Москви», - заявив він.

За словами головного редактора радіостанції, наказ про звільнення надійшов від гендиректора Катерини Павлової: «Вона підписала наказ, і вона викликала його [Плющева] до себе». Але за статутом радіостанції працівник може бути звільнений лише за поданням головного редактора. Венедиктов не знає, на якій підставі Павлова підписала наказ і що послужило причиною.

Про те, що керівництво радіостанції «Ехо Москви», що належить холдингу «Газпром-Медіа», розірвав трудовий договір з журналістом Олександром Плющовим, стало відомо вдень, 6 листопада.

"Мене викликала гендиректор [радіостанції «Ехо Москви» Катерина Павлова] і повідомила, що я звільнений. З наказом я не ознайомлений", - написав журналіст, додавши, що головний редактор радіостанції Олексій Венедиктов дізнався про це від нього.

Пізніше холдинг «Газпром-Медіа» пояснив, що рішення розірвати договір з журналістом радіостанції Олександром Плющовим "прийнято керівництвом радіостанції у зв'язку з порушенням журналістом всіх допустимих морально-етичних норм".

Читайте такожУ Росії заблокували доступ до сайтів опозиційних ЗМІ та блогу Навального"Будучи публічною особою, що чинить вплив на громадську думку, Плющев проігнорував норми професійної журналістської етики, норми закону про засоби масової інформації та статуту редакції ЗМІ «Ехо Москви», що вимагає поважати права, законні інтереси, честь і гідність громадян", - йдеться в повідомленні холдингу. Про яке конкретно порушення йдеться, холдинг «Газпром-Медіа» не уточнює.

Пізніше сам Плющев в ефірі «Ехо Москви» розповів, що в четвер гендиректор радіостанції викликала його до себе.

"Я прийшов вчасно, там сиділо багато людей, яких я не знаю. Мені було запропоновано дати письмове пояснення з приводу ефіру з Сергієм Лойко [текст, за який Роскомнагляд виніс попередження радіостанції - ред.] та письмове пояснення з приводу повідомлення, що стосується смерті сина Іванова [син голови кремлівської адміністрації Сергія Іванова Олександр Іванов - ред.]", - розповів він. Після того, як Плющев відповів відмовою на цю пропозицію, йому повідомили, що за рішенням акціонерів і голови ради директорів він звільнений.

Читайте такожЗагинув син голови кремлівської адміністрації Олександр ІвановЕфір, про який йде мова, відбувся 29 жовтня 2014 року. Програму «Своїми очима», названу «Бої за донецький аеропорт», вели ведучі радіостанції Софіко Шеварднадзе і Олександр Плющев, а в якості гостей в ефірі брали участь Los Angeles Times Сергій Лойко і журналіст радіостанції і телеканалу «Дождь» Тимур Олевський.

Пізніше Роскомнагляд виніс радіостанції та електронному періодичному виданню «Ехо Москви» попередження за інформацію, що пролунала в програмі, яка "виправдовує практику військових злочинів".

Що стосується повідомлення з приводу смерті старшого сина глави кремлівської адміністрації Сергія Іванова, Олександра Іванова, то пост на цю тему з'явився в «твіттері» Плющева в минулу середу. Через деякий час він видалив цей запис. «Прошу вибачення у тих, кого образила форма мого питання про загиблого Олександра Іванова. Твіт прибрав», - написав він згодом у себе в мікроблозі.