Роскомнагляд виніс попередження "Еху Москви" за репортаж з Донецького аеропорту (документ)

Сайт видалив стенограму радіопередачі "На власні очі" за 29 жовтня з журналістами Сергієм Лойко (Los Angeles Times) і Тимуром Олевським (Ехо Москви).

Офіційно попередження видано за "інформацію, що виправдує практику військових злочинів" без уточнення, яка саме інформація.

Читайте такожУ Росії критику влади визнали екстремізмомМожливо, маються на увазі вислови Сергія Лойко, який оцінив обстановку в аеропорту як "епічну" і порівняв сепаратистів, обложників українських військових, з "орками", або те, що він назвав аеропорт "українським Сталінградом".

Також журналісти наголошували, що переважна більшість українських військових говорили російською мовою і "майже без лайки".

Головний редактор станції Олексій Венедиктов заявив, що має намір звернутися до суду. Також він поскаржився, що Роскомнадзор є вже третім держорганом, що висуває претензії до радіостанції за останній тиждень.

Поскольку не в предупреждении не указаны конкретные нарушения закона, а интервью было в прямом эфире - идем в суд — Alexey Venediktov (@aavst) 31 Жовтень 2014

Прокуратура, МЧС , Роскомнадзор... За последнюю неделю — Alexey Venediktov (@aavst) 31 Жовтень 2014