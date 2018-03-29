Дочка екс-шпигуна Скрипаля опритомніла і розмовляє

Лікарі дочки колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля Юлії поки важко сказати, як отруєння може позначитися на здоров'ї дівчини в довгостроковій перспективі

Дочка колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля Юлія, яку було отруєно разом із батьком у британському Солсбері 4 березня, опритомніла і розмовляє.

Про це повідомляє ВВС. "Вона добре відреагувала на лікування, але продовжує одержувати кваліфіковану медичну допомогу 24 години на добу", - повідомили в лікарні.

Лікар Крістін Бланшард заявила журналістам, що пишається медиками, які працювали з пацієнтами весь цей час.

Як пише видання, поки рано говорити, як подія вплине на здоров'я дівчини в довготерміновій перспективі.

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Сьогодні стало відомо, що стан Юлії Скрипаль швидко поліпшується.

4 березня 2018 року 66-річного Скрипаля та його 33-річну доньку Юлію госпіталізували із симптомами отруєння в британському Солсбері.

Слідство з'ясувало, що під час замаху було використано розроблений у Росії нервово-паралітичний агент "Новачок". Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей стала вимагати від Кремля пояснити подію до вечора 13 березня, інакше Лондон буде вважати інцидент незаконним застосуванням сили Росією проти Великобританії.

Позицію Великобританії підтримала влада Франції, США, Німеччини, Австралії та інших країн.

Москва відмовилася відповідати на ультиматум Лондона і висунула вимогу надати їй зразки речовини, якою отруїли Скрипалів.

14 березня влада Британії оголосила про вислання 23 російських дипломатів, а також про припинення запланованих двосторонніх контактів із РФ. 17 березня Росія оголосила персонами нон ґрата 23 британських дипломатів.

Слідом за Британією російських дипломатів вислало ще приблизно 30 країн. Низка країн викликала з РФ своїх послів для консультацій.

НАТО також відкликає акредитацію семи російських представників при Альянсі.