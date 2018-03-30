"Треба було гинути там з дітьми": пожежник, що прибув одним з перших, розповів про кемеровську трагедію

Пожежник відзначає, що швидкість поширення вогню у "Зимовій вишні" була просто божевільною.

Трагічна пожежа в Кемерово забрала життя не менше 64 осіб, більшість з яких діти. Частково провину за це покладають на пожежників, яких звинувачують у непідготовленості і бездіяльності.

Один з кемеровських пожежників на умовах анонімності поділився своїми думками про події, пише «Лента.ру».

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"Питань до «Зимової вишні» багато. Дивним і незрозумілим для мене було дуже сильне поширення вогню, якесь божевільне просто. Я не бачив, щоб ось так поролон горів. Може, він чим-то був просякнутий. Від іскри такого поширення не могло бути просто фізично. Поролон дає багато диму, так. Але чому так спалахнуло? Це вже експертиза встановить", - зазначає пожежний.

"З таким жахом я не стикався ніколи. Та й ніхто з моїх колег теж. Стільки дітей загинуло! Мій батько — гірнорятувальник. Він матюкав тих, хто туди прибули першими... Я з ним говорив, не виправдовуючись, просто обговорювали обставини. Несправедливо ж у всьому крайніми робити пожежників, всіх підряд. Він сказав лише, що треба було гинути там... з дітьми", - каже пожежний.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ в Кемерові відбулася 25 березня. За інформацією МНС РФ, він почався на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики.

За останніми офіційними даними, загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей. Очевидці стверджують, що жертв набагато більше. Родичі загиблих заявляють, що в результаті пожежі загинула 41 дитина.

Слідчий комітет РФ повідомив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Порушено кримінальну справу.