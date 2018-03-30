Смерть Мавроді: за похорон засновника фінансової піраміди заплатили колишні вкладники МММ

15:43, 30 березня 2018
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Мавроді помер у лікарні / фото expert.ru

Мавроді поховають на гроші колишніх вкладників МММ, передає Business FM.

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"Формально, юридично, колишня дружина забрала тіло. Матеріальну допомогу у похороні організувала ініціативна група учасників МММ - тобто вони оплатили похорон, похорон буде. Буде, швидше за все, завтра, і це закритий похорон, ніхто не повинен знати [де він буде проходити]. Мавроді буде похований не в загальній могилі. Хоча брат дійсно відмовився ховати його на сімейному цвинтарі на Хованському кладовищі, де поховані його батько і мати. З братом у нього були стосунки погані, вони посварилися ще в середині 90-х через перспективи розвитку тієї чи іншої "піраміди", - заявив Молохов.

Про смерть Сергія Мавроді стало відомо 26 березня. Він помер у Боткінській лікарні у віці 62 років. Його госпіталізували з автобусної зупинки в Москві, "швидку" йому викликав випадковий перехожий.

Раніше Mash повідомляв, що з моменту його смерті в морг не звертався ніхто з рідних. За законом через сім днів після смерті Сергія Мавроді можуть поховати в братській могилі за держрахунок.

Мавроді "прославився" організацією найбільшої фінансової піраміди МММ. Її жертвами на початку 1990-х стали мільйони вкладників (за різними оцінками — від 10 до 15 мільйонів осіб).

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Теги: #фінансова піраміда МММ#Сергій Мавроді