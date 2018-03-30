Смерть Мавроді: за похорон засновника фінансової піраміди заплатили колишні вкладники МММ

Брат відмовився хоронити Мавроді на Хованському кладовищі поруч з батьком і матір'ю.

Юрист Олександр Молохов, який був адвокатом Сергія Мавроді, повідомив, що тіло засновника МММ забрала з моргу його колишня дружина.

Мавроді поховають на гроші колишніх вкладників МММ, передає Business FM.

Читайте такожНазвано причини смерті засновника фінансової піраміди МММ Сергія Мавроді

"Формально, юридично, колишня дружина забрала тіло. Матеріальну допомогу у похороні організувала ініціативна група учасників МММ - тобто вони оплатили похорон, похорон буде. Буде, швидше за все, завтра, і це закритий похорон, ніхто не повинен знати [де він буде проходити]. Мавроді буде похований не в загальній могилі. Хоча брат дійсно відмовився ховати його на сімейному цвинтарі на Хованському кладовищі, де поховані його батько і мати. З братом у нього були стосунки погані, вони посварилися ще в середині 90-х через перспективи розвитку тієї чи іншої "піраміди", - заявив Молохов.

Про смерть Сергія Мавроді стало відомо 26 березня. Він помер у Боткінській лікарні у віці 62 років. Його госпіталізували з автобусної зупинки в Москві, "швидку" йому викликав випадковий перехожий.

Раніше Mash повідомляв, що з моменту його смерті в морг не звертався ніхто з рідних. За законом через сім днів після смерті Сергія Мавроді можуть поховати в братській могилі за держрахунок.

Мавроді "прославився" організацією найбільшої фінансової піраміди МММ. Її жертвами на початку 1990-х стали мільйони вкладників (за різними оцінками — від 10 до 15 мільйонів осіб).