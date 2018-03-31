Британія розглядає запит РФ про доступ до Юлії Скрипаль

Посольство Росії в Лондоні вимагає доступу до доньки колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля Юлії, яка прийшла до свідомості після отруєння.

Британський уряд розглядає запит РФ про доступ до Юлії Скрипаль, яка прийшла до свідомості після отруєння нервово-паралітичною речовиною у Солсбері.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

"Ми розглядаємо запити на доступ консульських працівників у відповідності з нашими зобов'язаннями з міжнародного і внутрішнього права, включаючи права і побажання Юлія Скрипаль", - заявила представниця Міністерства закордонних справ Великої Британії в Лондоні.

Нагадаємо, посольство Росії в Лондоні вимагає доступу до доньки колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля Юлії, яка прийшла до свідомості після отруєння.

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Нещодавно лікарі в госпіталі Солсбері повідомили, що Юлія Скрипаль добре відреагувала на лікування, але продовжує отримувати експертну клінічну допомогу 24 години на добу.

Юлія Скрипаль вже може спілкуватися, а також почала самостійно їсти та пити в лікарні.

Британська влада вважає, що Юлія Скрипаль може дати цінні свідчення у розслідуванні отруєння її та її батька.