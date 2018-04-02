РФ направила в Організацію по забороні хімзброї 13 питань по справі отруєння Скрипаля

Російська сторона назвала справу Скрипалів "сфабрикованою проти Росії"

Постійне представництво Росії при Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХО) направило в Техсекретаріат Організації перелік питань щодо вивчення речовини, якою були отруєні колишній російський розвідник Сергій Скрипаль і його донька.

Список, що складається з 13 питань, опублікований на сайті МЗС Російської Федерації.

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Російська сторона назвала справу Скрипалів "сфабрикованою проти Росії".

Росіяни цікавляться, зокрема, якого роду дані й матеріальні свідоцтва британці надали в розпорядження Техсекретаріату (зразки проб, результати власного аналізу проб, інші докази), і можливості її отримання російською стороною.

Одне з питань звучало: "Що конкретно британці просять підтвердити Техсекретаріат ОЗХО: тільки факт застосування нервово-паралітичної речовини, або ж те, що воно відноситься до типу "новачок" по західній класифікації?".

Також росіяни цікавляться процедурою відбору проб, і лабораторіями, де будуть ці проби проаналізовані.

Як повідомляв УНІАН, Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичним речовиною в британському Солсбері. Лондон звинуватив Москву в замаху на Скрипаля і вислав 23 російських дипломатів. Росія у відповідь вислала 23 співробітників британської дипмісії з закрила британська рада. Москва всі обвинувачення у справі Скрипаля на свою адресу відкидає.