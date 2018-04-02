Лавров про загострення відносин із Заходом: хто перший почав, той повинен зупинитися

За словами Лаврова, країни Заходу скорочують можливості для діалогу з Росією, висилаючи дипломатів за вигаданими приводами.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров порівняв з «холодною війною» відносини Російської Федерації з країнами Заходу і заявив, що припинити повинен той, «хто перший почав».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров сказав на прес-конференції в Москві.

«Багато хто говорить про «холодну війну», багато хто говорить, що ситуація гірша, ніж вона була в класичну «холодну війну», тому що тоді були якісь правила, якісь пристойності дотримувалися», - заявив Лавров.

«Зараз наші західні партнери, маю на увазі насамперед Велику Британію, США та кілька країн, які сліпо за ними слідують, всі пристойності відкинули, вдаються до відвертої брехні, до відвертої дезінформації. Ми на це відповідаємо досить спокійно, холоднокровно, наполягаємо на тому, що будь-які звинувачення, будь-які твердження необхідно обґрунтовувати фактами», - підкреслив він.

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За словами Лаврова, країни Заходу скорочують можливості для діалогу з Росією, висилаючи дипломатів за вигаданими приводами.

«Коли фактів немає, починають зривати зло на дипломатах, які за визначенням покликані підтримувати відносини, розряджати складні ситуації, шукати шляхи подолання складнощів. Скорочують можливості для такого діалогу шляхом висилок дипломатів за вигаданими приводами», - додав він.

«Як далеко ми зайдемо - ми всі, я маю на увазі - залежить не від нас: у дипломатії є принцип взаємності, його ніхто не скасовував, і цей принцип буде застосовуватися послідовно. Якщо говорити, як говорили раніше в дитинстві, - хто перший почав, той повинен зупинитися», - заявив Лавров.

При цьому він оголосив, що Росія не хоче уподібнюватися до Заходу, який грає в «дитячі ігри», але «наразі партнери займаються цим».

Як повідомлялося, десятки західних країн оголосили про видворення близько 140 російських дипломатів на тлі скандалу навколо отруєння у Великій Британії колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Британія поклала відповідальність за цей злочин на Росію і оголосила про висилку 23 співробітників російського посольства в Лондоні, а також про можливість закриття російського торгового представництва.

Москва у відповідь заявила про видворення понад 70 британських дипломатів, а також понад 50 дипломатів з низки європейських країн, Канади, США, а також України.

Як повідомляв УНІАН, колишнього російського шпигуна Скрипаля та його доньку Юлію виявили непритомними 4 березня в британському Солсбері.

Слідство дійшло висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР. 66-річний Скрипаль і його 33-річна дочка перебувають у лікарні.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великій Британії в рамках великомасштабного обміну шпигунами між США і РФ.