Померла колишня дружина легендарного Нельсона Мандели

Вона мала тяжку хворобу, через яку довгий час перебувала у лікарні.

Колишня дружина борця проти апартеїду у Південно-Африканській Республіці Нельсона Мандели Вінні Мадікізела-Мандела померла у віці 81 року.

Про це повідомляє прес-секретар сім'ї, передає Reuters.

Смерть дісталася до Вінні, коли та перебувала у колі сім'ї. Вона мала тяжку хворобу, через яку довгий час перебувала у лікарні.

"Вона зберігала пам'ять про невинного чоловіка Нельсона Манделу, якай жив протягом багатьох років на острові Роббен (в ув'язненні - ред.), та брала участь у боротьбі за правосуддя в Південній Африці. Це найвпізнаваніший її бік", - йдеться у повідомленні.

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Вінні також провадила серйозну політику боротьби з апартеїдом, брала участь в акціях та відстоювала права корінного населення ПАР.

Проте 1996 року Нельсон та Вінні розлучилися, майже через 40 років після одруження. Протягом шлюбу вони народили двох дітей.

Нагадаємо, Нельсон Мандела помер у грудні 2013 року. На церемонію прощання з лідером ПАР прийшли близько 200 тисяч осіб. Він запам'ятався як один із найбільших борців за свободу, проти апартеїду, а головне - як прихильник мирного способу боротьби з несправделивістю.