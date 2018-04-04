"Занадто далеко зайшов й надихався димом": з'явилися подробиці пожежі в дитячому торговельному центрі в Москві (відео)
13:43, 04 квітня 2018Світ
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На місце пожежі в дитячому торговельному центрі в Москві вирішив приїхати глава МНС столиці Денисов.
Повідомляється про двох постраждалих / Скріншот
У Москві горить торговий центр "Персей для дітей". На місце пожежі перші бригади МНС прибули вже через 4 хвилини після повідомлення.
Зараз відомо тільки про двох постраждалих, пише у своєму Telegram-каналі Mash.
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"Попередньо, це (постраждалі, - Ред.) працівник торгового центру й один пожежник, - він занадто далеко зайшов і надихався димом", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загальна площа пожежі зараз - 80 кв. м. Горять м'які іграшки.
"Лентач" у своєму Telegram, посилаючись на інформацію МНС, повідомляє, що відкрите горіння в ТЦ "Персей для дітей" ліквідовано.
Раніше ЗМІ з посиланням на джерела в екстрених службах повідомили, що в результаті пожежі в ТЦ "Персей для дітей" є постраждалі. У будівлі проводять евакуацію.
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