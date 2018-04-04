"Занадто далеко зайшов й надихався димом": з'явилися подробиці пожежі в дитячому торговельному центрі в Москві (відео)

13:43, 04 квітня 2018
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Сообщается о двух пострадавших / Скріншот

Зараз відомо тільки про двох постраждалих, пише у своєму Telegram-каналі Mash.

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"Попередньо, це (постраждалі, - Ред.) працівник торгового центру й один пожежник, - він занадто далеко зайшов і надихався димом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загальна площа пожежі зараз - 80 кв. м. Горять м'які іграшки.

"Лентач" у своєму Telegram, посилаючись на інформацію МНС, повідомляє, що відкрите горіння в ТЦ "Персей для дітей" ліквідовано.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела в екстрених службах повідомили, що в результаті пожежі в ТЦ "Персей для дітей" є постраждалі. У будівлі проводять евакуацію.

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Теги: #Росія#пожежа#Москва