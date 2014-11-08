У Грузії іспит на водійські права будуть здавати по 3D-білетах

Про це повідомляє РІА Новости-Грузия з посиланням на прес-службу МВС Грузії.

”Для кращого сприйняття у білетах будуть використані фото - та відеоматеріали з вулиць Тбілісі, Кутаїсі та Батумі”, - наголошується в повідомленні.

Кожне питання білета буде супроводжуватися спеціальними відеороликами для кращого сприйняття ситуації та її аналізу.

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При цьому теоретичний іспит бажаючі можуть здати грузинською, абхазькою, осетинській, англійською, російською, азербайджанською, турецькою та вірменською мовами.

Прес-служба Міністерства внутрішніх справ Грузії підкреслює, що введення нового типу білетів пов`язано з процесом зближення грузинського законодавства з європейським, після підписання Грузією Угоди про асоціацію з ЄС.