Африканське весілля: п'яний чоловік стрибнув у басейн з трьома крокодилами і вижив

Рептилії переламали чоловікові ребра і нанесли рани на голові. Крім того, він позбувся руки.

У зімбабвійському місті Вікторія-Фоллз п'яний відпочиваючий стрибнув у басейн, де плавали три крокодила.

Про це повідомляє видання The Chronicle.

21-річний житель Замбії приїхав у місто на весілля друга. Після вживання алкоголю він пробрався на кухню ресторану, виліз з вікна і стрибнув у басейн, де для залучення туристів тримали трьох двометрових крокодилів.

Один з хижаків вчепився в його ліву руку, а інший схопив за голову. На допомогу замбійцю прийшли два місцевих жителя. Вони увійшли в вольєр і, отримавши момент, витягли його з води.

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Рептилії переламали чоловікові ребра і нанесли рани на голові. Крім того, він позбувся руки. Очевидці вважають, що це його і врятувало: крокодили залишили людину і стали боротися за відірвану кінцівку.

Потерпілого відправили на лікування в ПАР. За оцінкою лікарів, його стан стабільний. Весілля, на яке він приїхав, не стали скасовувати і зіграли без нього.